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سد النهضة.. المفاوضات تفشل مجدداً

انتهت جولة المفاوضات الثلاثية، بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة دون التوصل إلى مسودة اتفاق، يفترض تقديمها للاتحاد الإفريقي.

وليست هذه المرة الأولى التي تفشل فيها المفاوضات بين دول النيل الثلاث، فقد سبق ذلك جولات من المفاوضات، خلال الشهر الجاري، والشهر الفائت، دون التوصل إلى أي نتيجة.وكشفت مجلة فورين بوليسي أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف المساعدات التي تقدمها بلاده لإثيوبيا، موضحة أن ذلك يأتي في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب التوسط بين إثيوبيا ومصر والسودان في أزمة السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.