ساعات آبل الذكية تشخّص الإصابة بمرض السكري!

ووفقا لإحصائيات أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأميركية، شملت أكثر من 14 ألف شخص من مستخدمي Apple Watch، فإن تلك الساعات ساعدت على تشخيص أعراض السكري في مراحله الأولية بدقة تصل إلى 85% تقريبا، حتى أنها كشفت أعراض هذا المرض عند 462 شخصا ممن شملتهم الإحصائيات.