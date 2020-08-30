سائق نقل داخلي يعثر على موبايل بمليون ليرة ويعيده لصاحبته

وجد سائق باص نقل داخلي في مدينة اللاذقية الجمعة هاتفاً محمولاً يصل سعره إلى نحو مليون ليرة سورية وأعاده إلى صاحبته.



ونشر ناشطون على “فيسبوك” تفاصيل ما فعله “قيس إسبر” الذي يعمل على خط “الزراعة-المرفأ” في مدينة “اللاذقية” على باص نقل داخلي.



وأوضحوا أن “إسبر” وجد الموبايل ملقىً على الأرض أمام باب الباص أثناء عمله على موقف “الزراعة” ونزول الركاب، فقام مباشرة بإبلاغ مراقب الخط”.



وتابعوا أنه وضع الهاتف لديه لحين ورود اتصال إلى الخط من صاحبة الهاتف والتي تم إبلاغها بمكان وجود الهاتف وتم تسليمه لها بعد التأكد من هويتها”.



ولاقى موقف السائق تعليقات إيجابية واسعة مدحت أخلاقه وأمانته واعتبرت أن مثل هذه المواقف يجب أن تكون قدوة للجميع.



الخبر