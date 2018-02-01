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زراعة نحو 34 ألف هكتار بمحصول القمح في حمص

ذكر مدير زراعة حمص أن عمليات زراعة القمح والشعير في كل مناطق حمص انتهت وأن نسب التنفيذ للقمح ‏المروي بلغت 70 بالمئة وللبعل 90 بالمئة في حين تراوحت نسبة زراعة الشعير المروي والبعل ‏بين 66 و 75 بالمئة.‏

وأوضح المهندس نزيه الرفاعي أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 7939 هكتارا من اصل المخطط ‏البالغ 11289 هكتارا في حين وصلت المساحة المزروعة بالقمح البعل الى 26 الفا و 156 ‏هكتارا من أصل 29106 هكتارات وتمت زراعة اكثر من 36 الف هكتار بالشعير البعل من ‏صل 48 الفا و 717 هكتارا وزراعة 357 هكتارا بالشعير المروي من اصل 545 هكتارا.‏

وأشار مدير الزراعة إلى أن الأمطار التي شهدتها كل مناطق المحافظة مؤخرا ‏كان لها دور ايجابي في تحسين نسب الزراعة والنمو للمحاصيل الشتوية.‏

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