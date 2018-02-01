زراعة نحو 34 ألف هكتار بمحصول القمح في حمص
ذكر مدير زراعة حمص أن عمليات زراعة القمح والشعير في كل مناطق حمص انتهت وأن نسب التنفيذ للقمح المروي بلغت 70 بالمئة وللبعل 90 بالمئة في حين تراوحت نسبة زراعة الشعير المروي والبعل بين 66 و 75 بالمئة.
وأوضح المهندس نزيه الرفاعي أن المساحة المزروعة بالقمح المروي بلغت 7939 هكتارا من اصل المخطط البالغ 11289 هكتارا في حين وصلت المساحة المزروعة بالقمح البعل الى 26 الفا و 156 هكتارا من أصل 29106 هكتارات وتمت زراعة اكثر من 36 الف هكتار بالشعير البعل من صل 48 الفا و 717 هكتارا وزراعة 357 هكتارا بالشعير المروي من اصل 545 هكتارا.
وأشار مدير الزراعة إلى أن الأمطار التي شهدتها كل مناطق المحافظة مؤخرا كان لها دور ايجابي في تحسين نسب الزراعة والنمو للمحاصيل الشتوية.
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