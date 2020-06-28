زراعة النعناع : 10 حيل لكي تنجحوا في زراعته في المنزل

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نفعلها بالنعناع !يعطي النعناع نكهة رائعة في كل الأطباق. سواء كانت حلوى أو مقبلات أو سلطات أو لمجرد التزيين.

هل تحبون أن تزرعوا النعناع بأنفسكم ؟ إليكم إذن بضع حيل ستساعدكم على زراعة النعناع.



1. زراعة النعناع



يقترح الاختصاصيون بقوة أن تزرعوا النعناع في وعاء داخل المنزل أو على الشرفة. ولكنكم تستطيعون طبعاً أن تزرعوه أيضاً في الحديقة.



2. اختاروا اللحظة المناسبة من السنة



لزراعة النعناع، أفضل وقت هو خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار /مايو. بكل تأكيد، يمكن زراعة النعناع على مدار السنة أيضاً.



3. حافظوا دائماً على مساحة مقبولة بين نبتاتكم



عندما تزرعون النعناع، احرصوا على أن يكون هناك مسافة تقارب ثلاثين سنتم بين كل منها. ستحصل نبتاتكم هكذا على فرصة أكبر كي تنمو وتكبر.



4. أضيفوا التراب واسقوه

غطوا النعناع بالتراب واسقوه بدون إفراط خلال نموه في الوعاء.



5. اسقوا نبتات النعناع من وقت لآخر



اسقوا النعناع فقط عندما يكون الطقس حاراً. من جهة أخرى، يجب أن تبقى التربة رطبة قليلاً.



6. اقطعوا الغصون



فيما بعد، في شهر نوفمبر/ ت1، يمكنكم أن تقطعوا الغصون حتى يصبح طولها بين 5 و8 سنتم ابتداءً من التربة.





7. غطوا التربة بالسماد العضوي



السماد العضوي هو طريقة ممتازة تمنح المزيد من المواد المغذية لنبتاتكم.



8. اقطعو

ا منها عند الإزهار



عندما يزهر النعناع، يمكنكم أن تقطعوا الغصون تاركين بضعة سنتيمترات فقط منها. هكذا، أنتم تشجعونها على الإنبات التالي.



9. تجنبوا مخصبات التربة



من الأفضل أن لا تضيفوا أي مخصبات للتربة إلى نبتات النعناع، هذا لا يفيد.



10. قلّبوا التربة جيداً



بينما أنتم تزرعون النعناع، لا تنسوا بالتأكيد أن تقلّبوا التربة جيداً.