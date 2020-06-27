زراعة اللاذقية: نفوق الأبقار ضمن المعدل الطبيعي

كشف رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة اللاذقية الدكتور أحمد ليلا عن تسجيل ما بين 3- 4 آلاف إصابة بمرض الجلدي الكتيل في قطيع الأبقار البالغ (30 ألف رأس) بالمحافظة، مشيراً إلى أن المعدل العلمي للإصابات الطبيعية يتراوح ما بين 5 – 15 % وقد يصل في بعض الأحيان حتى 50 % حسب العامل الناقل للعدوى.



ولفت إلى أن المرض ينتشر حالياً على مستوى الساحل وليس فقط في اللاذقية، مبيناً أن الحشرات الماصة للدم وطبيعة المنطقة بما فيها الغطاء النباتي والرطوبة العالمية والمسطحات المائية جميعها عوامل تهيئ لتكاثر الحشرات وبالتالي نقل العدوى.



وأشار ليلا إلى أن المرض لا يزال تحت السيطرة، ونسبة شفاء الأبقار عالية وتصل حتى 70 % مقابل نفوق 100 رأس فقط ومنها عبر تنسيق المربين لها ببيعها قبل نفوقها..



وأكد أن إجراءات تحصين القطيع مستمرة، وتم تلقيح الأبقار منذ شهر آذار الماضي بشكل مجاني، قائلاً إنه ربما هناك تطور جديد للفيروس لم يعد اللقاح يستجيب له، منوهاً بأن الوزارات المعنية تعمل على استيراد لقاح نوعي قريبا.بدوره أكد مدير مبقرة فديو في اللاذقية علي خرما، أن حالات نفوق الأبقار في المبقرة لا تزال ضمن المعدل الطبيعي وخطة النفوق الدورية، مشيراً إلى نفوق 7 أبقار خلال الشهر الماضي جراء مرض الجلد الكتيل.



وأضاف خرما أن المرض خطير والعمل متواصل لمكافحته ومنع انتشاره بين القطيع، عبر عدة إجراءات منها رفع مناعة ودعم كافة فئات القطيع بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ومكافحة الحشرات -التي تعتبر الناقل الرئيس للمرض- بالمبيدات الفعالة، وتطهير الحظائر.



وأشار إلى عزل حوالي 40 بقرة مشتبه بإصابتها بالمرض في حظائر خاصة والعمل على معالجتها.



ولفت مدير المبقرة إلى أن المرض دخل إلى سورية عام 2015 عبر تركيا التي عملت على إدخال أبقار مصابة بشكل غير قانوني “تهريب” من معابر حدودية كانت تسطير عليها جماعات إرهابية مسلحة ، منوهاً بأن المرض لم يكن موجود في سورية على الإطلاق جراء عمليات التحصين التي كانت تقوم بها الجهات المعنية.وأكد أنه وحتى الآن المرض ضمن السيطرة ولا خوف على القطيع حالياً، مشيراً إلى وجود 488 رأس أبقار في المبقرة منها 265 أبقارا نامية و177 حلوبا و88 جافة.







الوطن