زراعة اللاذقية : حشرة "الكالسوما" المنتشرة آمنة على الإنسان

بعد إبلاغ الأهالي في قرية الصنوبر باللاذقية حول ظاهرة تجمعات حشرية، وانتشار صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق ومحافظات عديدة، نفذت دائرتا الوقاية والمكافحة الحيوية في مديرية زراعة اللاذقية جولة على الموقع المذكور للتحري حول الظاهرة.



وتبين أن التجمعات هي لحشرة الكالسوما وهي تنتمي لفصيلة الخنافس الأرضية، كما أنها مفترسة للعديد من الآفات والحشرات خاصة من رتبة حرشفيات الأجنحة، وتنجذب للضوء ويمكن إطلاقها في الغابات لمكافحة جادوب الصنوبر وهي آمنة على الإنسان وفق تصريح رئيس شعبة الآفات في مديرية الزراعة المهندس "كنان برجية" .



وعمدت كوادر مديرية الزراعة منذ صباح أمس إلى التحري عن حشرة "الكالسوما" وأماكن انتشارها ضمن المدينة خاصة بعد انتشار صور على موقع الفيسبوك، تظهر تجمعات ضخمة جداً للحشرة، وانتهى العمل بالجمع اليدوي للحشرات التي تركز انتشارها في حي مشروع الزراعة، لينفي صحة ما تم تداوله من صور تثير الخوف بين الأهالي.



بدورها أكدت رئيس دائرة المكافحة الحيوية د."ناديا الخطيب" في حديثها مع "جريدتنا"، أن حشرة خنفساء "الكالسوما" غير ضارة بالانسان وهي عدو حيوي (مفترسة) للعديد من الآفات لذلك لايجب مكافحتها أبداً ويمكن الاستفادة منها بجمعها وإطلاقها في الغابات لمكافحة جادوب الصنوبر، مضيفة أنه سيتم إطلاق الحشرات التي تم جمعها يوم أمس في موقع غابة بلوران بريف اللاذقية.





Q Street Journal-رماح زوان