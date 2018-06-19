زاخاروفا: روسيا انفتحت على دول الغرب لكن الرد كان الخداع

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا وبعد انتهاء الحرب الباردة انفتحت على الغرب لكنها تعرضت للخداع.

وقالت زاخاروفا لصحيفة هوفودستادبلادت في فنلندا أن “رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف اراد فقط من خلال الانفتاح على الغرب انهاء سباق التسلح ووضع حد للحرب الباردة لكن رد الغرب كان الخداع وحياكة سياج من الأسلاك الشائكة حولنا”.

وأكدت زاخاروفا أن “كل ما تريده روسيا من أوروبا هو التعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وضمان حرية تنقل المواطنين بين هذه الدول والتخلص من تأشيرات الدخول لكنهم دائما يزعجوننا”.



وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس تمديد العقوبات التي فرضها على روسيا على خلفية موقفها من الازمة الاوكرانية عام 2014 لسنة أخرى وذلك في استكمال لسياسات الاتحاد الخاضعة للاملاءات الامريكية التي ما زالت مستمرة فى فرض عقوبات ومحاولات الهيمنة على المشهد الدولي وهو ما تعارضه روسيا وتصر في مقابله على الالتزام بالقوانين والشرعية الدولية.