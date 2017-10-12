اتحاد صيادلة العرب في دمشق لأول مرة منذ بداية الأزمة
الجيش يسيطر على قرية الطيبة ويتقدم داخل أحياء الميادين في ديرالزور
زاخاروفا تجدد موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار
النظام التركي يصدر أوامر باعتقال 25 جنديا بذريعة محاولة الانقلاب
فلاحو الحسكة يباشرون زراعة الخضار الشتوية
المعهد العالي للفنون المسرحية يفتتح عامه الدراسي بعروض استثنائية
وزير النقل: تطوير وسائل النقل الجوي والبحري والسككي على طاولة البحث مع الجانب الروسي
موسكو: المعايير الأمريكية المزدوجة في مجال مكافحة الإرهاب تفاقم التهديدات للعسكريين الروس في سورية
نصائح يجب اتباعها بعد الثلاثين للحفاظ على صحة عظامك
هكذا انهى الجيش العربي السوري والحلفاء وجود الإرهابيين بمساحة تقدر بأكثر من 13000 كلم مربع
“السورية للتأمين” تجري تعديلات على عقد التأمين للسيارات
استراتيجية معركة الميادين التي تقضي على "داعش"
لجنة الإعمار تقر إعادة تأهيل أضرار 175 بناء في ضاحية عدرا العمالية
لافروف ضد تسييس الملف الكيميائي السوري ، والمعلم يحذر الأكراد
بوغدانوف حول إدلب: الاتصالات مستمرة يومياً بين دمشق وأنقرة وموسكو وطهران

زاخاروفا تجدد موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوارزاخاروفا تجدد موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو “إن روسيا تدعو إلى حل الأزمة في سورية سلمياً عبر حوار واسع وشامل.. وإن توحيد المعارضة يعد من العوامل الأساسية من أجل إجراء مباحثات بناءة مع الحكومة السورية تؤدي للتوصل إلى الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت زاخاروفا “انطلاقا من هذه الأهداف نقوم بالاتصال بممثلي “المعارضة” وهناك خطط لزيارة ممثلين عن “المعارضة” موسكو لكن لم يتم تحديد الجداول الزمنية والمشاركين فيها”.

وتؤكد موسكو مرارا على ضرورة توحيد صفوف “المعارضة السورية” وتشكيل وفد واحد للمشاركة في محادثات جنيف يشمل أوسع طيف من المعارضة تطبيقا لقرار مجلس الأمن “2254” وعدم القبول باحتكار منصة جنيف من قبل وفد “معارضة الرياض” الذي يحاول تنفيذ الأجندات الخارجية في كل جولة من جولات جنيف.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.