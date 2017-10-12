زاخاروفا تجدد موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موقف بلادها الداعي إلى حل الأزمة في سورية عبر الحوار وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو “إن روسيا تدعو إلى حل الأزمة في سورية سلمياً عبر حوار واسع وشامل.. وإن توحيد المعارضة يعد من العوامل الأساسية من أجل إجراء مباحثات بناءة مع الحكومة السورية تؤدي للتوصل إلى الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأضافت زاخاروفا “انطلاقا من هذه الأهداف نقوم بالاتصال بممثلي “المعارضة” وهناك خطط لزيارة ممثلين عن “المعارضة” موسكو لكن لم يتم تحديد الجداول الزمنية والمشاركين فيها”.

وتؤكد موسكو مرارا على ضرورة توحيد صفوف “المعارضة السورية” وتشكيل وفد واحد للمشاركة في محادثات جنيف يشمل أوسع طيف من المعارضة تطبيقا لقرار مجلس الأمن “2254” وعدم القبول باحتكار منصة جنيف من قبل وفد “معارضة الرياض” الذي يحاول تنفيذ الأجندات الخارجية في كل جولة من جولات جنيف.