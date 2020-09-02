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ريف الحسكة .. مسلحون مدعومون تركياً يسرقون أعمدة وأبراج الكهرباء

أقدمت المجموعات المسلحة المدعومة من قوات الاحتلال التركي على تفكيك وسرقة أعمدة الكهرباء والأبراج بريف رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر أهلية أن مسلحون مدعومون تركياً أقدموا اليوم الاثنين، على تفكيك وسرقة الأعمدة الكهربائية والأبراج في قرى مطلة ولزقة وتل صخر في ريف رأس العين الشرقي ونقلها إلى مناطق مكشوفة تستخدم كمستودعات لتخزين المواد المسروقة من خردة وغيرها وذلك تمهيداً لبيعها إلى سماسرة أتراك.

كما سرق المسلحون أمس الأحد، معدات وآليات زراعية ومجموعات توليد كهربائية وغاطسات من آبار الفلاحين في قرية عباه جنوب غرب مدينة رأس العين المحتلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي مستمرة بعدوانها على أراضي شمالي شرق سورية، وتستمر أيضاً بممارسة الانتهاكات بحق أهالي تلك المناطق، من خطف واعتقالات وسرقة ممتلكاتهم وغيرها.