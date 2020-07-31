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ريف الحسكة .. الاحتلال التركي يستهدف قرى المدنيين بالمدفعية الثقيلة

استهدفت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها مجدداً مناطق المدنيين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأكدت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها قصفوا القرية الواقعة بمحاذاة الطريق الدولي /m4/ بالمدفعية الثقيلة بشكل مكثف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومسلحيها استهدفوا القرية انطلاقاً من قرية العريشة المحتلة الواقعة جنوب غربي قرية الطويلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي تستهدف باستمرار مناطق المدنيين شمالي وشمال شرقي سورية، ما أودى بحياة العديد منهم وتهجير الآلاف.