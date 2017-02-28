روسيا والصين تتفقان على ضرورة إنشاء جبهة دولية واسعة لمحاربة الإرهاب

اتفقت روسيا والصين أمس على توسيع التعاون في مجال محاربة الإرهاب وضرورة تشكيل جبهة دولية موسعة لدحره في العالم.



ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان.. “إن نائب وزير الخارجية الروسي اوليغ سيرومولوتوف ونظيره الصيني لي هويلي أعربا خلال اجتماع لهما في موسكو اليوم عن تفهم البلدين المشترك لأهمية إنشاء جبهة واسعة لمحاربة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية”.



وكانت الجولة الثانية من المشاورات الروسية الصينية بشأن محاربة الإرهاب عقدت على مستوى وزراء الخارجية في ال27 من الشهر الجاري في موسكو.

وكالات