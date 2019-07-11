روسيا ستقدم معلومات إضافية حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ستقدم غدا معلومات إضافية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما.



وقال ريابكوف للصحفيين اليوم “سنقدم في أقرب وقت معلومات إضافية جمعها خبراؤنا ونشطاء مجتمعنا تخص الحادث في دوما وأنا أفهم أنه غدا سيتم تقديم عرض تقديمي مماثل في لاهاي ونحن سنقدم معلومات في الـ 12 من تموز وسندعو الصحفيين”.



وتتعمد الولايات المتحدة عبر أدواتها من التنظيمات الإرهابية وعناصر ما تسمى “الخوذ البيضاء” تمثيل مسرحيات مفبركة لهجمات مزعومة بالأسلحة الكيميائية تتهم بها الحكومة السورية في محاولة لإنقاذ الإرهابيين من نهايتهم المحتومة في مواجهة الجيش العربي السوري وتبرير العدوان الخارجي على سورية.



وكان مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ أكد خلال مؤتمر صحفي نظمته البعثة الروسية في لاهاي في آذار الماضي أن التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ادعاء استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما يوم الـ 7 من نيسان 2018 تضمن تحريفا خطيرا للحقائق على الأرض والكثير من التناقضات وعدم الاتساق.

سبوتنيك