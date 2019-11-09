روسيا تستحوذ على “صاروخ إسرائيلي” متطور في سوريا.. وأميركا تطالب به

قالت وسائل إعلام عبرية إن روسيا استحوذت على صاروخ من نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية، سقط في سوريا في تموز الماضي.



ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن أحد الصاروخين المعترضين اللذين تم إطلاقهما على الصواريخ السورية، سقط في سوريا، ومن هناك وصل إلى الجيش الروسي، ونقل صاروخ “مقلاع داوود” إلى موسكو لفحص تقنياته، وقد طلبت “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية من روسيا استعادته.



وكانت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” اعترفت في 23 تموز من العام 2018، بأن أحد الصاروخين، اللذين أطلقا من منظومة “مقلاع داوود” لاعتراض صواريخ أطلقت من سوريا، فشل في إصابة هدفه وسقط في الأراضي السورية، حسب ما نقلت قناة العالم.



وساد تخوف في “إسرائيل” حينها من أن تقع شظايا صاروخ “مقلاع داوود” في يد إيران أو روسيا، ما يمكنهما من الاطلاع على التكنولوجيا المتطورة للصاروخ، الذي طوره خبراء “إسرائيليون” وأمريكيون، وفق “يديعوت أحرونوت”.