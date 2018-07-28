روسيا ترفع إنتاجها من النفط خلال الشهر الجاري

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم أن بلاده سترفع إنتاجها من النفط خلال الشهر الجاري في إطار قرار فيينا لزيادة الإنتاج ضمن اتفاقية أوبك بنحو 200 الى 250 ألف برميل.

وردا على سؤال حول حجم زيادة إنتاج روسيا للنفط: “ننطلق من المؤشر أننا من 300 ألف برميل سنعيد إنتاج ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا مقارنة بال 300 الف التي تم خفضها من مستوى إنتاج تشرين الأول 2016”.

وأشار نوفاك إلى أن لجنة أوبك الوزارية قد تبحث في أيلول القادم زيادة جديدة في إنتاج النفط حسب الأوضاع في السوق لافتا إلى أن سوق النفط الدولية أخذت بالاعتبار عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من تشرين الثاني المقبل.

وأضاف وزير الطاقة الروسي: “أن لجنة أوبك الوزارية بحثت الشهر الجاري تنفيذ صفقة فيينا لزيادة إنتاج النفط في إطار اتفاقية أوبك والمقرر عند مستوى مليون برميل يوميا”.

وتوصلت الدول الأعضاء خلال اجتماع أوبك في فيينا الشهر الماضي إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءا من تموز إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج حتى كانون الأول.