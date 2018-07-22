روحاني لـ ترامب: لا تلعب بالنار لأنك ستندم

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحكومة الأمريكية الحالية تصارع العالم وتصارع مصالحها الوطنية في آن واحد محذرا الإدارة الأمريكية من اللعب بالنار.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن روحاني قوله في كلمة له اليوم خلال ملتقى أقيم في طهران شارك فيه رؤساء الممثليات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية خارج البلاد “لم نشهد من البيت الأبيض حتى الآن ممارسات كتلك التي بلغت هذه الدرجة من انتهاك حقوق الإنسان ومعاداة العالم الإسلامي والشعب الفلسطيني”.

وحذر روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “اللعب بالنار” وقال موجها كلامه له “نحن كافلو أمن الممر الملاحى للمنطقة على مر التاريخ فلا تلعب بالنار لانك ستندم”.

وأضاف روحاني “ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي وان الحرب مع إيران هي أم كل الحروب وان تهديداتها مرفوضة ونحن نثق بقدراتنا” مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو قرار موحد لجميع أركان الحكومة الإيرانية وأن هدف أمريكا الأول والأخير هو نكث هذا الاتفاق.

كما أشار روحاني إلى دور إيران في القضاء على التنظيمات الإرهابية في المنطقة لافتا إلى أن طهران تسعى الى اقامة علاقات طيبة مع دول الجوار وعلى أساس المصالح المشتركة.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن السياسة الخارجية هي رمز للسيادة الوطنية لإيران مبينا أن هناك العديد من المظاهر التي تدل على نجاح تلك السياسة ومن بينها منع التدخل الأجنبي.