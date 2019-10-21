رغم قدم آلاته.. زيادة الإنتاج في شركة غزل جبلة القديمة

أكد مصدر في شركة غزل جبلة القديمة أن مبيعات أيلول الماضي بلغت 131 طناً من الغزول القطنية و 9 طناً من العوادم، مضيفاً: هذه الأرقام تعادل 49% من خطة مبيعات الغزول و22% من خطة العوادم ما يشير إلى تحسن ملحوظ في نسب تنفيذ خطة مبيعات الشركة خلال الفترة الأخيرة ما ساعدها في تصريف جزء مهم من إنتاجها الجديد.



ونوه المصدر إلى أن الشركة نفذت نسباً جيدة من خطتها الإنتاجية رغم الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الخطة، مشيراً إلى أن الصعوبات التي تؤثر سلباً على نسبة الإنتاج تتمثل بقلة اليد العاملة وقدم آلات الغزل وعدم توفر قطع التبديل الأصلية اللازمة لها، إضافة إلى أن آلات الغزل الحلقي الموجودة في الشركة تعمل بسرعات أقل من السرعات الواردة في الخطة، إذ لا تتجاوز نسبة الانتفاع من آلة الغزل 60% بينما تصل هذه النسبة في الخطة إلى 90%.



وأكد المصدر أن الشركة تتابع المشاريع المتضمنة في الخطة الإنتاجية والتي تشمل استبدال آلات الغزل الحلقي وتعديل آلية عمل فلاتر المسرح وتدعيم جزء من أرضية الصالة الإنتاجية واستبدال كابلات توتر 20 ك. ف.



يشار إلى أن عمال شركة غزل جبلة القديم يعانون من عدة مشاكل أهمها تعطل نظام التكييف في صالات المعمل، فمنذ سنين ودرجة الحرارة داخل الشركة ثابتة عند ٤٠ درجة مئوية صيفاً وشتاءً إضافة إلى تدني سعر الوجبة الغذائية، وتدني قيمة الحوافز وتوقف تعويض طبيعة الاختصاص منذ عام ٢٠٠٩ بدون سبب.



باسل يوسف - أثر برس