رغم الحرب.. سورية تصدر زيت الزيتون إلى 26 دولة حول العالم

أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن سورية استمرت بتصدير الزيتون وزيت الزيتون خلال السنوات الماضية إلى 26 دولة حول العالم ، وبحسب أرقام صادرات زيت الزيتون فإن سوريا صدرت خلال عام 2011 حوالي 22 ألف طن وصدرت في عام 2012 حوالي 27 ألف طن، أي بنسبة بزيادة (22%)

وفي عامي 2013 و 2014 فقد صدرت حوالي 30 ألف طن في كل عام بنسبة زيادة (11%) عن عام 2012. وتستهلك سورية نحو 100 ألف طن سنوياً من زيت الزيتون، ووصلت سورية عام 2011 إلى المركز الخامس عالمياً في إنتاج الزيتون، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا. والأولى عربياً، إثر تجاوز إنتاجها تونس، وبلوغ إنتاجها المليون طن سنوياً.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في سورية، وفق الإحصاءات الرسمية، نحو 106 ملايين شجرة، منها 82 مليون مثمرة، أي نسبة 56% من الأشجار، ويحتل الزيتون المرتبة الثالثة من حيث العائدات بعد القمح والقطن وتتوزع زراعة الزيتون في المنطقة الشمالية (إدلب وحلب)، بنسبة 46%، وفي المنطقة الوسطى التي تضم حمص وحماة، بنسبة 24%، وفي المنطقة الساحلية (طرطوس واللاذقية)، بنسبة 18%، وفي المنطقة الشرقية (دير الزور والحسكة والرقة)، بنسبة 2%، لتدخل مناطق الجنوب (درعا والسويداء)، بنسبة 10%.