رغم الاعتداءات الإرهابية .. فوج إطفاء دير الزور جاهز لإطفاء الحرائق

رفع فوج إطفاء ديرالزور جاهزيته على مدار الساعة إلى أقصى درجة مع دخول موسم حصاد القمح وارتفاع درجات الحرارة.



وذكر قائد فوج إطفاء ديرالزور أحمد الصافي أن فوج الإطفاء يعمل بإمكانيات محدودة نتيجة تعرض الكثير من آلياته للنهب والتخريب بسبب الاعتداءات الإرهابية ومع كل ذلك رفع جاهزيته إلى أقصى درجة ممكنة حيث تم رفع جاهزية العتاد وتعزيز الزمر وزيادة التأهب لضمان سرعة الاستجابة في التعامل مع أي طارئ.



وبين الصافي أن عناصر الفوج يقومون بمهام عديدة تتمثل في الاستجابة لنداءات المواطنين في حالات الحرائق والغرق وحوادث السير وانتشال الجثث وكل حالات الإنقاذ والطوارئ لافتاً إلى أن الفوج يغطي رقعة جغرافية واسعة من مساحة المحافظة ويعمل على مؤازرة المناطق التي تكون خارج نطاق عمله في المحافظات الأخرى.