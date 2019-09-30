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رضائي: لن نجري مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى

جدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن رضائي رفض إيران إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان.


وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء (فارس) اليوم قال رضائي: لن تكون هنالك أي مفاوضات بين إيران وأميركا لا على مستويات عليا ولا على مستويات دنيا سواء بصورة عابرة أو رسمية.


بدوره أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد أن إيران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة.


وقال رشيد في كلمة اليوم إن “خصائص القدرات الخفية التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية أكبر بكثير مما تم الكشف عنه حتى الآن” مضيفاً لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة وسنستخدم قدراتنا الكاملة لتحطيم إرادة العدو.