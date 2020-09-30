نفذ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، 263 خرقاً في محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، من “تحليق طائرات حربية وتجسسية وغارات جوية واستحداث تحصينات”.



ونقل موقع “الميادين” عن مصدر يمني وصفه بـ “العسكري”، قوله: “تم رصد 263 خرقاً لقوات التحالف السعودي في الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات في الجبلية والدُريهمي، ومن بين الخروقات أيضاً تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الكيلو 16 والمدينة والمنظر والتُحيتا وحيس والفازّة والجبلية”.



واستهدف التحالف السعودي مدينة الدريهمي بـ 9 قنابل من طائرات تجسسية، وبأكثر من 600 صاروخ وقذيفة.



أيضاً، استهدف طيران التحالف السعودي بغارة جوية مديرية باقم الحدودية في صعدة شمال اليمن، فيما استهدف صنعاء بغارتين جويتين، وشن 10 غارات جوية، على مديريتي صِرواح ورحبة غرب مدينة مأرب، وغارتين جويتين أيضاً على مديرية ماهلية شمال شرق اليمن.



كما، شن طيران التحالف السعودي غارة جوية على الشبكة في نجران، وأخرى مماثلة على الربوعة في عسير السعودية.



تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.