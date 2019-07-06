رصد أحدث منظومة حرب الكترونية في حميميم

نشر على الانترنت صور أقمار صناعية تظهر نظام حرب إلكترونية غير معروف بالقرب من قاعدة "حميميم".



ونشر أحد المحللين عبر تويتر مجموعة صور أقمار صناعية، يظهر فيها نظام حرب إلكترونية غير معروفة، ولها حجم كبير. ووفقا للمحلل، أن هذا هو مصدر التشويش الذي يعطل نظام تحديد المواقع العالمي.



وأشار الخبراء إلى أن أحدث محطة رادار "بوليوت-ك1" التي ظهرت في الصور، مصممة للكشف عن الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة. نظرا للهجمات الدائمة من قبل الإرهابيين باستخدام الطائرات المسيرة، فإن نشر هذا النظام هناك مبرر تماما.



المصدر : سبوتنيك