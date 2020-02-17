رسالة من الرئاسة السورية لأهالي حلب

نشرت صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك وتلغرام رسالة الى أهالي مدينة حلب الذين احتفلوا اليوم بتأمين مدينتهم بالكامل من الإرهاب لأول مرة منذ 7 سنوات.



ونشرت صفحة الرئاسة السورية على الفيسبوك مقطع فيديو يتضمن جانبا من خطاب للرئيس بشار الأسد وهو يعد بتامين حلب متوعدا اردوغان بان حلب ستكون مقبرة لاحلامه وآماله.



وقد تمكّن الجيش العربي السوري اليوم من تأمين محيط مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على كامل حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون وصالاتها الصناعية شمال غرب المدينة.



فيما نشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا صوراً ومقاطع فيديو, لاحتفالات أهالي حلب بتحرير مدينتهم.