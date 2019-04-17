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رحيل قامة فنية بارزة

رحيل قامة فنية بارزة

تنعي وزارة الثقافة الفنان التشكيلي الكبير نذير نصرالله الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء 16/4/2019


الفنان نذير نصر الله من مواليد دمشق 1946 تخرج من كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1974 ويحمل دبلوما من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1984 وعمل مدرسا في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بدمشق وله العديد من المعارض الفردية في سورية وعدد من الدول العربية والأجنبية أعماله مقتناة من قبل وزارة الثقافة السورية و المتحف الوطني بدمشق و المكتبة الوطنية ومعهد العالم العربي في باريس إضافة إلى مجموعات خاصة.

وقد زار السيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد الفنان الراحل في منزله عام 2016، وتم تكريمه ضمن احتفالية "يوم وزارة الثقافة" عام 2016