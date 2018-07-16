رباعية فرنسية تدمر الحلم الكرواتي.. الديوك الفرنسية بطلة لكأس العالم 2018

تابع مشجعوا كرة القدم حول العالم مباراة القمة بين منتخي فرنسا وكرواتيا، في نهائي كأس العالم روسيا والتي أقيمت على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو, و انتهت بتتويج المنتخب الفرنسي بطلا لكأس العالم 2018 للمرة الثانية بعد أن فاز بالبطولة للمرة الأولى عام 1998.



كما حلت كرواتيا وصيفا بالمركز الثاني للمرة الأولى في تاريخها.



هذا و انتهى اللقاء بفوز فرنسا على كرواتيا بنتيجة 4-2 بعد مباراة ماراثونية شهدت عددا كبيرا من الأهداف.



و افتتح الفرنسيون التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق عرضية للركلة الحرة المباشرة من جريزمان سجلها ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في مرماه بضربة رأسية.



ليسجل الكرواتيون هدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق ركلة حرة مباشرة, نفذها مودريتش من بعد منتصف الملعب، تبادلها لاعبو كرواتيا برأسيات داخل منطقة الجزاء حتى وصلت إلى فيدا الذي مهمدها إلى إيفان بيريسيتش على حدود منطقة الجزاء، ثم استلم الكرة وراوغ كانتي ثم سددها بيسراه مرت على يسار هوجو لوريس.



ليعود الفرنسيون للتقدم بهدف ثان عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 39 بعد أن طالبوا بركلة جزاء بداعي لمسة اليد على إيفان بيريسيتش, حيث لجأ الحكم إلى الفيديو ليقرر بعدها احتساب ضربة جزاء لفرنسا, ليتم تسجيها و تصبح النتيجة 2-1.



و لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدفين لهدف على كرواتيا.



عزز الفرنسيون تقدمهم الى 3-1 عن طريق هجمة من الجهة اليمنى في الدقيقة 60، ليمرر مبامبي كرة عرضية نحو جريزمان هيأها أمام بوجبا، سدد في المرة الأولى ثم ارتدت قبل أن يطلقها بذكاء عن يمين الحارس لتعلن عن الهدف الثالث.



ثم أضاف مبابي الهدف الرابع لفرنسا في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 4-1 لفرنسا.



لتقلص كرواتيا النتيجة في الدقيقة 69 بعد خطأ كبير من الحارس الفرنسي لوريس في إبعاد الكرة الذي حاول مراوغة ماريو ماندزوكيتش ولكن سددها ماندزوكيتش مباشرة في المرمى لتسكن الشباك.



و لتصبح النتيجة 4-2 لصالح فرنسا, و تنتهي المباراة على هذه النتيجة, لتتوج فرنسا بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.





















