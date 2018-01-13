رائد فضاء “ينمو” مثل النباتات

ازداد طول رائد فضاء ياباني بمقدار 9 سنتيمترات بعد قضائه 3 أسابيع في محطة الفضاء الدولية، في ظاهرة مرتبطة بالسفر إلى مناطق انعدام الجاذبية.

وكتب نوريشيغي كاناي صاحب الـ41 عاما الذي يقوم بأول رحلة له إلى الفضاء، على “تويتر”: “قمنا بقياس أطوالنا بعد وصولنا. لقد زاد طولي بمقدار 9 سنتيمترات. أنا أنمو كالنباتات في 3 أسابيع فقط”.

وكتب نوريشيغي كاناي صاحب الـ41 عاما الذي يقوم بأول رحلة له إلى الفضاء، على “تويتر”: “قمنا بقياس أطوالنا بعد وصولنا. لقد زاد طولي بمقدار 9 سنتيمترات. أنا أنمو كالنباتات في 3 أسابيع فقط”.