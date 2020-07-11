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رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت رئيسة بوليفيا "جانيني آنييز" أمس، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها في حالة جيدة وتواصل العمل وهي في العزل.
وجاء الخبر بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة "ماريا إيدي روكا" إصابتها بفيروس كورونا.


وسجلت بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً في العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.


وأصبحت أمريكا الجنوبية بؤرة الوباء حالياً، حيث تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات، كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.