رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في أذار/مارس المقبل.

وقال منصور، في مداخلة متلفزة، إنه "قرر خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وأنه "سيتوجه لمجلس النواب لجمع التوكيلات من النواب للترشح للانتخابات الرئاسية، كما أنه يمتلك برنامجا انتخابيا سيخوض به الانتخابات".



وأضاف مرتضى، "أنه سيقوم بجولات في المحافظات خلال الفترة المقبلة"، مرحبا "بنقد الحكومة لكنه يرفض هدم مؤسسات الدولة من قبل الخونة والعملاء"، على حد وصفه.



وأشار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى أن "أول قرار سيتخذه حال نجاحه إغلاق فيسبوك"، مشيرا إلى أنه سيترك منصبه كرئيس للنادي في حال فوزه.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن إجراء التصويت على اختيار رئيس الجمهورية في الفترة بين 26 — 28 آذار/مارس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في 2 نيسان/إبريل، وتعلن النتيجة النهائية في أول أيار/مايو.

وفيما يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، لا يزال الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، المرشح الأبرز والأوفر حظا؛ وحتى الآن لم يظهر على الساحة منافس له يحظى بنفس التأييد.

