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رئيس الحكومة: 160 ألف مهندس سوري قادرون على صنع مستقبل البلاد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن 160 ألف مهندس سوري مسجلين لدى نقابة المهندسين، قادرون على صنع مستقبل سورية.(مع أن غالبيتهم غادروا البلاد)


ودعا خميس، خلال كلمته في المؤتمر العام السنوي الثاني والأربعين لنقابة المهندسين بدمشق، إلى التكاتف بين المؤسسات الحكومية والمنظمات والمجتمع المحلي لمواجهة الحرب الاقتصادية على السوريين، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في مشاريعها لتحقيق التنمية الشاملة رغم كل الظروف.


وعلل تبديل بعض الأولويات في العمل الحكومي بسبب اشتداد الحرب الاقتصادية على سورية، وصعوبة توريد المشتقات النفطية عبر منع الناقلات من نقلها وحظر بيع النفط لسورية وزيادة تكاليف نقلها بشكل كبير جدا عما كانت عليه بنسبة 40 بالمئة.


من جهتهم، دعا المشاركون إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة للمهندسين ولاسيما في مواقع العمل الصعبة مثل المعامل ومحطات توليد الطاقة والمصافي وحقول الغاز والسدود ورفد الشركات الإنشائية العامة بالمهندسين نظرا للنقص الحاصل فيها وزيادة الاهتمام بمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي عموما.

 


المصدر : رئاسة مجلس الوزراء