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رئيس اتحاد غرف الزراعة يقول أن أسعار الخضار منطقية !؟

أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو، أن أسعار بعض أصناف الخضار حالياً باتت منطقية ومرضية للمستهلك والمزارع معاً، لافتاً إلى أنه كلما زاد العرض، وكان أكبر من الطلب، انخفضت الأسعار.

وبيّن كشتو، أنه لا يوجد أي صنف من الخضار يباع في أسواق الجملة حالياً بسعر أقل من تكلفته، مبيّناً أن أسعار بعض الأصناف مثل البندورة تباع بحدود الكلفة تقريباً.

وتوقّع رئيس الاتحاد انخفاض سعر البندورة خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة زيادة عرضها، وبقاء أسعار أصناف الخضار الأخرى ضمن حدودها الحالية، مع إمكانية انخفاض سعرها لاحقاً.

وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، حيث استغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

 

 


الوطن