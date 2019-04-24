الجيش يحصد عشرات الإرهابيين في الشمال والطيران الروسي يكثف غاراته ضدهم
زيلينسكي يطيح بوروشنكو: أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا
18 غارة للطيران الروسي تدك مواقع النصرة في ادلب
نصر الله :أعداء سورية يحاولون تنفيذ مخططاتهم العدوانية عبر العقوبات
دولار «السوداء» يتخطى عتبة 560 ليرة
أنباء عن إعداد «قوات سورية الديمقراطية-قسد» شن هجوم على الجيش العربي السوري
حوار مع نبيل صالح
موسكو تقدم لدمشق مقترحات لحل أزمة الوقود وتنتظر القرار!
روسيا تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما
الرئيس الأسد يستقبل ألكسندر لافرينتييف مبعوث بوتين إلى سوريا
رئيس جمهورية القرم: نعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية
التنظيمات الإرهابية تدمر جسر التوينة في ريف حماة الشمالي
زاخاروفا: إرهابيو النصرة والخوذ البيضاء يحضرون لاستفزازات جديدة باستخدام مواد سامة في إدلب
أزمة المحروقات السورية بين العقوبات والسياسات
روسيا تنفي الأنباء حول نقل رفات "إيلي كوهين" من سوريا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

دير الزور جريمة قتل طفل بالثانية عشر من عمره

بتاريخ 2019-4-21 يوم الاحد الساعة الخامسة مساءً أُخبر القسم الشرقي بدير الزور عن وجود جثة الطفل (أ – د) مواليد 2007 وهو مشنوق بأحد الأبنية قيد الإنشاء في حي هرابش، حيث توجهت دورية من القسم إلى المكان برفقة الطبيب الشرعي الذي أكد حالة الوفاة شنقاً .


وبالبحث والتحري عن الجاني تم الاشتباه بأحد الاشخاص ويدعى (ب – م) مواليد 2001 وهو احد المقربين من الطفل المغدور، وبالتحقيق معه اعترف بأقدامه على قتل الطفل بواسطة حبل قام بربطه على عنقه وتعليه بالسقف داخل شقة قيد الانشاء حتى فارق الحياة .


التحقيقات مستمرة لمعرفة الدافع الحقيقي وراء جريمة القتل وسيتم تقديم المقبوض عليه الى القضاء المختص .