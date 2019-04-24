دير الزور جريمة قتل طفل بالثانية عشر من عمره

بتاريخ 2019-4-21 يوم الاحد الساعة الخامسة مساءً أُخبر القسم الشرقي بدير الزور عن وجود جثة الطفل (أ – د) مواليد 2007 وهو مشنوق بأحد الأبنية قيد الإنشاء في حي هرابش، حيث توجهت دورية من القسم إلى المكان برفقة الطبيب الشرعي الذي أكد حالة الوفاة شنقاً .



وبالبحث والتحري عن الجاني تم الاشتباه بأحد الاشخاص ويدعى (ب – م) مواليد 2001 وهو احد المقربين من الطفل المغدور، وبالتحقيق معه اعترف بأقدامه على قتل الطفل بواسطة حبل قام بربطه على عنقه وتعليه بالسقف داخل شقة قيد الانشاء حتى فارق الحياة .



التحقيقات مستمرة لمعرفة الدافع الحقيقي وراء جريمة القتل وسيتم تقديم المقبوض عليه الى القضاء المختص .