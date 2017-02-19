دياب: سيطرنا على محاولة داعش غمر مناطق بريف حلب الشرقي

قال محافظ حلب حسين دياب: إنه جرى وعبر إجراءات على الأرض احتواء المخاطر التي كان من الممكن أن يتسبب بها تنظيم داعش من خلال محاولته غمر مناطق في ريف حلب الشرقي بضخ كميات كبيرة من مياه نهر الفرات تفوق الحاجة والطاقة الاستيعابية لقنوات الجر والري.

وفي جريمة غير مسبوقة، عمد داعش قبل يومين، إلى تشغيل العديد من المضخات في محطة البابيري لضخ المياه بغزارة في قنوات الجر بغية إلحاق أضرار بالسكان وأراضيهم وممتلكاتهم المحاذية للقنوات عن طريق غمرها بمياه الفرات، بعد أن قطع، قبل أكثر من شهر، مياه الشرب عن كل المحافظة من محطة الخفسة التي يسيطر عليها التنظيم.

وأشار دياب إلى أن الجهود التي بذلتها وتبذلها محافظة حلب مكان الفعل الإجرامي وبدعم كامل ومستمر وتواصل دائم مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، حالت دون إلحاق أضرار جسيمة بالقرى والأهالي ومساكنهم ومنشآت الري والمرافق الخدمية العامة والخاصة، منوهاً إلى أن استنفار الشركات الإنشائية والجهات المعنية قائم ودائم والجهوزية عالية وتامة بالتنسيق مع الوحدات العسكرية في المنطقة.

وكالات