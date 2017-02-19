وصول ناقلة فيول واثنتين محملتين بالبنزين والمازوت وأزمة المشتقات النفطية إلى زوال
انطلاق عملية القابون وبرزة والتحضير لمعركة «الغوطة الشرقية»
وزارة الأوقاف تقدم عقارات بمساحة 341 دونما للمواطنين بحي رميلة في جبلة
داعش يحث الأهالي في دير الزور لصد الجيش
تبادل للأسرى بين «تحرير الشام» و«الأقصى» واتفاق يفضي بخروج الأخير إلى الرقة
أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع
إسقاط طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” في محيط دير الزور والعديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماة
جرحى مسلحي فصائل الجنوب يملؤون مشافي الاحتلال في صفد وحيفا بالأراضي المحتلة
دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات التركية
الحكومة القادمة .. ستكون ذكية
ميدان الجنوب: الجيش يطوّق خرق المنشية
«داعش» يحاول إغراق بلدات ريف حلب الشرقي
الداعمون الإقليميون والمعارضة: «موِّل تسُد»!
الجيش الأميركي استخدم قنابل «اليورانيوم المنضب» في سوريا
البنتاغون يستنفر لنشر قواته في سورية والكويت منصة الإنطلاق

دياب: سيطرنا على محاولة داعش غمر مناطق بريف حلب الشرقي

قال محافظ حلب حسين دياب: إنه جرى وعبر إجراءات على الأرض احتواء المخاطر التي كان من الممكن أن يتسبب بها تنظيم داعش من خلال محاولته غمر مناطق في ريف حلب الشرقي بضخ كميات كبيرة من مياه نهر الفرات تفوق الحاجة والطاقة الاستيعابية لقنوات الجر والري.
وفي جريمة غير مسبوقة، عمد داعش قبل يومين، إلى تشغيل العديد من المضخات في محطة البابيري لضخ المياه بغزارة في قنوات الجر بغية إلحاق أضرار بالسكان وأراضيهم وممتلكاتهم المحاذية للقنوات عن طريق غمرها بمياه الفرات، بعد أن قطع، قبل أكثر من شهر، مياه الشرب عن كل المحافظة من محطة الخفسة التي يسيطر عليها التنظيم.
وأشار دياب إلى أن الجهود التي بذلتها وتبذلها محافظة حلب مكان الفعل الإجرامي وبدعم كامل ومستمر وتواصل دائم مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، حالت دون إلحاق أضرار جسيمة بالقرى والأهالي ومساكنهم ومنشآت الري والمرافق الخدمية العامة والخاصة، منوهاً إلى أن استنفار الشركات الإنشائية والجهات المعنية قائم ودائم والجهوزية عالية وتامة بالتنسيق مع الوحدات العسكرية في المنطقة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.