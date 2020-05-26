دواء جديد لـ “كورونا” بالصيدليات الروسية في تموز

أعد العلماء الروس دواءً جديداً ضد فيروس كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع تموز المقبل.



وقال كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار أن “العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد”، بحسب ماذكر موقع “RT”.

واضاف أن العلاج “هو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا”. وأعاد بوشكار إلى الأذهان أن “الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية “أريبليفير” التجارية، بدأت في 20 نيسان الماضي وتنتهي في أواخر أيار الجاري”.



أما الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية، نيقولاي كريوتشكوف، فقال إن: “العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري، وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط، بإطار الاختبارات السريرية السريعة”. يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا، بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسمياً.