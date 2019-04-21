دمير تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في عدد من قرى ريف حماة الشمالي الغربي

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بضربات مدفعية مركزة تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” في قرى شهرناز وشورلين والكركات والصهرية بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي الغربي.



ونفذت وحدات من الجيش يوم أمس رمايات نارية طالت محاور تحرك وأوكار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار كانوا يتخذون منها منطلقا لشن هجمات على نقاط عسكرية وقرى آمنة في المنطقة فضلا عن تخزين الأسلحة والذخائر بداخلها.