دمشق.. 5 صهاريج جوالة وإعادة تزويد محطتي البنزين عالي الأوكتان 95

قررت لجنة المحروقات في محافظة دمشق وضع 5 صهاريج جوالة محملة بمادة البنزين، وذلك بهدف تعبئة السيارات وتخفيف الضغط عن المحطات.



ونشرت محافظة دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم توزيع الصهاريج الجوالة وفق التالي: صهريجان على المتحلق الجنوبي بين العقدة التاسعة والعاشرة، وصهريجان على المتحلق الجنوبي بين عقدة كشكول وعقدة زملكا، وصهريج في منطقة برزة عند تقاطع حاميش /الحنبلي/.



كما ذكرت اللجنة أنه تم إعادة تزويد محطة المزة الواقعة خلف مديرية تنفيذ المرسوم / 66 / بمادة البنزين عالي الأوكتان /95/، على أن يتم اليوم الأحد إعادة تزويد المحطة الواقعة في منطقة القابون بداية أوتوستراد دمشق حمص بالمادة.



كما أكدت اللجنة على وجوب التشدد في مراقبة محطات الوقود والالتزام بالدور وعدم حصول أي تجاوزات، مشيرة إلى أن هذه الفترة تتطلب تعاونا من الجميع لتجاوز الأزمة الحالية ريثما تعود الأمور إلى ما كانت عليه.



وأصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية أمس السبت، قرار عدلت بموجبه مدة تعبئة البنزين لكافة السيارات، وذلك على وقع الازدحام الحالي أمام محطات الوقود في مختلف المحافظات السورية.



ودعت الوزارة جميع الموطنين إلى التأكد من مخصصاتهم والفترة المسموح لهم بالتعبئة قبل التوجه إلى محطات الوقود اعتباراً من صباح اليوم الأحد، مؤكدةً أن هذا الإجراء مؤقت لمعالجة الواقع الحالي.



وسبق أن أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أنه لا نية لرفع سعر البنزين أو إلغاء الدعم، محدداً انتهاء الأزمة مع نهاية شهر أيلول الجاري.