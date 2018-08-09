دمشق تستقبل وفدا أردنيا لترتيب استئناف النقل البري

أفادت مصادر إعلامية أردنية، بأن عددا من أعضاء نقابة التجار الأردنيين اجتمعوا الأربعاء مع وزير الصناعة والتجارة السوري في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت المصادر أن الوفد الأردني بحث مع الوزير ومسؤولين سوريين آخرين سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك خاصة بعد أنباء عن قرب افتتاح معبر جابر - نصيب الحدودي بين البلدين ما سيساهم وبشكل كبير في عودة الطريق والتعاملات التجارية والصناعية بين البلدين الجارين.

وأعلنت أنمار الخصاونة الأمينة العامة لوزارة النقل الأردنية الأحد عن زيارة مرتقبة للأطراف المحلية المعنية بالنقل إلى سوريا الأسبوع المقبل، بعدما أبدى البلدان رغبتهما بفتح معبر نصيب في أقرب وقت.

وأوضحت الخصاونة، أن هذا اللقاء سيتبعه ترتيب اجتماع آخر مع النظراء السوريين، لبحث الأمور المتعلقة باستئناف حركة النقل بكافة أشكالها، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة محليا، مشيرة إلى أن الأردن جاهز لاستئناف النقل مع سوريا وينتظر تلقي طلبا خطيا من الجانب السوري.

وشددت المسؤولة الأردنية أن سلامة وأمن الناقلين هي على سلم أولويات الحكومة بعد استئناف حركة النقل بين البلدين.



المصدر: وسائل إعلام أردنية