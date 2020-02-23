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دمشق: انزعاج أمريكا من استئناف رحلات مطار حلب الدولي “وقاحة حقيقية”

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها، أمس السبت، انزعاج الولايات المتحدة من اسئناف الرحلات في مطار حلب الدولي، مشيرة إلى أن هذا الانزعاج “وقاحة حقيقية” ناتج عن شعورها “بالمرارة بسبب اندحار مشروعها” في سوريا.

واعتبرت الخارجية السورية أن التصريحات الأمريكية تظهر أن “الإدارة الأمريكية فقدت اتزانها، والوقاحة الحقيقية تتمثل في سياسات هذه الإدارة في الاعتداء على الآخرين والتدخل في شؤونهم واستخدام أقذر الأدوات من شذاذ الآفاق ومن الإرهابيين لخدمة أجندتها الرخيصة”.

 ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن تصريحات الأمريكية مردها “الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها في سورية المتمثل بنشر الإرهاب والفوضى، وهذا يشكل في حد ذاته دافعاً للسوريين للاستمرار في مطاردة فلول الارهابيين وداعميه حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية”.

وأشارت الوزارة إلى عدم استغرابها انزعاج أمريكا من عودة الحياة إلى المدن السورية، وفتح طرق المواصلات واستئناف الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، والتي تساهم في تخفيف معاناة المدنيين، مؤكدة أن “هذه الخطوات أتت بعد الهزائم المذلة لأدواتها من المجموعات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري وتأمين مدينة حلب بشكل كامل”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، علقت على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي، في تغريدة عبر “تويتر” أشارت فيها إلى أن إعادة تشغيل المطار “وقاحة وأنه ليس ما يحلم به السوريون”.