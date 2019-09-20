دفاعنا الجوي يدمر طائرة مسيّرة معادية في ريف دمشق

دمرت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساءأمس طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي.



وكانت “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت هدفاً معادياً في أجواء منطقة عقربا جنوب دمشق وتصدت له وأسقطته وتبين أنه طائرة مسيرة”.



وتصدت وسائط دفاعنا الجوي خلال السنوات الاخيرة لاعتداءات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع بمناطق مختلفة في سورية والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش.