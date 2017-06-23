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درع صاروخية لحماية كامل الأراضي الروسية بحلول عام 2025
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درع صاروخية لحماية كامل الأراضي الروسية بحلول عام 2025

أعلن رئيس شركة الدفاع الروسية أر تي اي سيرغي بويف أنه سيجري تحديث النظام الوطني للدفاع المضاد للقذائف على مرحلتين موضحا أن قبة “الدرع الصاروخية” ستكون قادرة على حماية الأراضي الروسية بشكل كامل بحلول عام 2025.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن بويف قوله في تصريح اليوم إن “منظومة الدفاع الصاروخية من طراز إي 135 التي تحمي موسكو وروسيا الوسطى من شن هجمات صاروخية محتملة تخضع الآن لعملية تحديث من المخطط إتمامه بحلول عام 2020 وسيستكمل نشر منظومة الدرع الصاروخية متعددة المستويات التي ستشمل الأراضي الروسية بشكل كامل بعد 8 سنوات”.

وكشف بويف عن تفاصيل تطوير نظام الدرع الصاروخية الروسي حيث ستشكل منظومات الدفاع الصاروخية الحديثة أس 500 بروميتي أساسا لهذا النظام وستكون أجهزة الرادارات الروسية المحدثة من طراز “فورونيج” وسائل أساسية لدرء أي ضربة صاروخية محتملة على مدار العقود المقبلة.

وسبق لنائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين أن أعلن مؤخرا عن تبني وزارة الدفاع الروسية قرار إعادة الإعمار المستعجل للدرع المضادة للصواريخ التي تضم المنظومات الأرضية والفضائية.

وكالات

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