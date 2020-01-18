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دراسة: خمس عادات تزيد العمر وتقي من الأمراض

نشرت جامعة هارفارد الأمريكية، دراسة تشير إلى ضرورة اتباع خمس عادات صحية للوقاية من الأمراض وإطالة العمر.

ووفقا للدراسة، الخمس عادات هي الامتناع عن التدخين نهائيا، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، والامتناع عن شرب الكحول.

وتساهم هذه العادات في منح الإنسان سنوات يعيشها في صحة بعيدا عن أمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أيضا.

وتعد هذه الدراسة امتدادا لدراسة أجرتها هارفارد في 2018، قالت إن اتباع هذه العادات يساهم بإطالة متوسط العمر الافتراضي للإنسان.

وكانت دراسات سابقة وجدت أن اتباع نمط حياة صحي يساهم بتحسين متوسط العمر المتوقع، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والسرطان.