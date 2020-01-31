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دراسة تمويل 44 مادة أولية تدخل في الصناعة بسعر 700 ليرة للدولار الواحد

اجتماعان هامان عقدا الثلاثاء الماضي ويشكلان ترجمة مباشرة لاجتماع رئيس الحكومة مع الصناعيين , الأول عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتم خلاله مناقشة الصعوبات التي يعاني منها الصناعيين وخاصة لجهة ايداع 40 % من قيمة اجازة الاستيراد وغيرها من الأمور التي يرى الصناعيون ضرورة التعامل معها برؤية جديدة بما يشجع الانتاج واعتباره عنوان للمرحلة التي تستوجب اعطاء الانتاج كل الدعم وحيث من المتوقع صدور مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تنعكس على الصناعة الوطنية وتنميتها لتكون حاجز صد باشر في وجه العقوبات والحصار ..

أما الاجتماع الثاني والذي جرى بحضور الصناعيين أيضا فقد كان في مصرف سورية المركزي وتم خلاله التوافق على مجموعة من القرارات التي وصفها الصناعيون بأنها استثنائية وسيكون تأثيرها مباشرا على الصناعة الوطنية .


فإلى جانب استمرار المركزي قرار بدعم دولار التصدير و الاستمرار بتمويل قائمة المواد الاساسية من سكر ورز وشاي وزيت وغيره السلع الاساسية المحددة بسعر تمويل 436 ليرة للدولار .


فإن التوجه لدى المصرف المركزي هو لتمويل 44 مادة أولية للصناعة المحلية بسعر تمويل مقترح هو 700 ليرة للدولار الواحد
على كل الصناعة السورية على موعد مع حزمة مهمة من القرارات التي ستصدر قريبا قرارات يعول عليها لدعم الانتاج و تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ما يؤكد أنّ لدى المركزي خطة متكاملة يعمل عليها في سبيل تحسين سعر الصرف والارتقاء بالقطاع الانتاجي وانعاش قطاع التصدير حيث من المتوقع أيضا دعم دولار التصدير

 


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