داعش يحث الأهالي في دير الزور لصد الجيش

بدأ تنظيم داعش يحث الأهالي في دير الزور على القتال إلى جانبه، ولم يستثن النساء والأطفال من إخضاعهم لدوراته «الشرعية والعسكرية» ونقلهم إلى المدينة. ونقلت وكالة «سمارت» المعارضة للأنباء، عمن سمتهم مصادر محلية في مدينة الرقة أمس، أن تنظيم داعش «نقل أطفالاً من الأسرى الأيزيديين لديه إلى معسكرات تدريب شرعية وعسكرية بريف الرقة الجنوبي».

وأوضحت المصادر، أن التنظيم «نقل ما يقارب أربعين طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و18 عاماً، ليخضعوا لمعسكرات أشبال البغدادي لمدة تترواح بين أربعة إلى ثمانية أشهر». ويخضع الأطفال الأسرى ضمن المعسكرات لـ«دورات شرعية وأخرى عسكرية»، لتأهيل الأطفال بما يتناسب مع لغتهم الكردية، إضافة إلى «زرع عقيدة التنظيم وأفكاره فيهم».

في سياق آخر، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن خطباء مساجد في عدة مناطق بمدينة دير الزور وريفها تابعين للتنظيم، قاموا خلال خطبة الجمعة، بـ«شحذ همم المواطنين وتحريضهم على قتال النظام»، وقال الخطباء للمصلين: إن رسالة وردت من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، «يحث فيها المسلمين في دير الزور، على تحرير مدينتهم، والنهوض للقتال إلى جانب أخوتهم من جنود التنظيم، وأن يبادر المسلمون ممن يرغبون في قتال النظام، بتسجيل أسمائهم لدى والي ولاية الخير وولاة الأمور حتى يتم تحضيرهم للقتال». وما تزال العمليات العسكرية في مدينة دير الزور مستمرة منذ ما يزيد عن الشهر، في أعنف هجوم شهدته المدينة من مطلع العام 2016، حيث قام التنظيم بعد تحشيدات عسكرية ضخمة وتعزيزات استقدمها من عدد من المناطق، بتنفيذ هجوم عنيف ومباغت، استهدف قوات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة لها، في محاولة من التنظيم لفرض سيطرته على أكبر مساحة ممكنة من مدينة دير الزور ومحيطها. وفي سياق متصل، يفرض تنظيم داعش دورات شرعية مكثفة على النساء من سن الـ15 وحتى 40 عاماً، والمخالفات لقوانينه وأنظمته الشرعية، وذلك بإلحاقهم بدورات تقام في المساجد المتواجدة في قرى وبلدات دير الزور، وذلك بحسب ما ذكرت مواقع المترونية معارضة.

وكالات