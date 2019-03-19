خميس: انفراج الاختناقات في المشتقات النفطية قريباً

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءاً من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو الأسواق من المهربات، كاشفاً أن هناك انفراجاً قريباً في الاختناقات التي حدثت بملف تأمين المشتقات النفطية.



وخلال ترؤسه الاجتماع الذي خصص لمناقشة هموم وقضايا مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، طمأن خميس صناعيي القابون بأنه قريباً ستصدر دراسة يتم العمل عليها لتطوير منطقة القابون الصناعية وهي بحكم المنتهية.



وأشار خميس إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها.



وشدد خميس على ضرورة تكثيف تواصل المعنيين في غرفة صناعة دمشق وريفها مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها.



الوطن