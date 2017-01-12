خليفة حفتر يزور الحاملة «كوزنتسوف»

زار المشير خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق ليبيا، أمس، حاملة طائرات روسية قبالة ليبيا، وفق ما أفاد مصدر عسكري مقرب منه.

وقال المصدر إنّ "المشير حفتر توجه إلى حاملة الطائرات الروسية قبالة طبرق (شرق) للقاء وفد عسكري روسي"، من دون تفاصيل إضافية.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية هذه الزيارة في بيان أورد أنه "في 11 كانون الثاني/يناير 2017 توجه المشير خليفة حفتر إلى حاملة الطائرات أميرال كوزنتسوف"، حيث التقى ضباطاً روساً وأفراد الطاقم، قبل أن يبحث خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، موضوع "مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط".

وكان حفتر قد توجه نهاية تشرين الثاني إلى موسكو حيث طلب المساعدة لرفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. ويحظى حفتر بدعم البرلمان المنتخب وحكومة موازية في شرق ليبيا، فيما يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة.

على صعيد منفصل، اندلعت مواجهات في مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا بين الشرطة ومحتجين يطالبون برفع رسوم مالية فرضها على التجار التونسيين المشرفون على الجانب الليبي من معبر رأس الجدير الحدودي المشترك. ويربط هذا المعبر بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس، وهما منطقتان تعيشان أساساً على التجارة والتهريب عبر الحدود. وأفاد شهود بأنّ محتجين، أغلبهم شبان، أحرقوا إطارات وأغلقوا طريقاً تربط بين مدينة بن قردان ومعبر راس الجدير.



(أ ف ب)