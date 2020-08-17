خلال 24 ساعة.. طيران التحالف السعودي يستهدف عدة محافظات يمنية بأكثر من 66 غارة

شن طيران التحالف السعودي أكثر من 66 غارة جوية على عدد من المحافظات في اليمن، وذلك خلال الـ 24 ساعة الفائتة.



ووفقاً لموقع “المسيرة” اليمنية، فإن مصدر عسكري يمني، أعلن أن طيران “التحالف” شن 68 غارة، توزعت على مديريات صرواح ومجزر وماهلية في محافظة مأرب.



ولفت المصدر إلى أن من بين غارات التحالف السعودي “5 غارات على مصنع للزيوت في منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة، و9 غارات على سفيان في عمران، و4 غارات على خب والشعف بينها 3 غارات على منطقة المرازيق في الجوف، و5 غارات على منطقة بيت سعدان بمديرية بني الحارث في صنعاء، و3 غارات على البيضاء و3 غارات على منطقة المزرق في مديرية حرض بحجة”.



وذكر الموقع اليمني المذكور، أن “قوى العدوان السعودي ارتكبت أكثر من 146 خرقاً لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس، و8 طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية ومدينة الحديدة، و15 خرقاً بالقصف المدفعي و121 خرقاً بالأعيرة المختلفة”.



وكان “التحالف العربي” بقيادة السعودية، قد شن أمس الأحد، 17 غارة جوية على محافظة مأرب والبيضاء.



جدير بالذكر أن التحالف السعودي الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار من عام 2015 الفائت، حرباً على اليمن، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.



يذكر أن حصيلة الضحايا الأطفال الذين قضوا إثر الغارات السعودية في الفترة الممتدة بين 17 حزيران، و15 تموز الفائت، 12 طفل إضافة إلى وجود 20 جريح.