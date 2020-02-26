خلال أقل من 24 ساعة.. الجيش يستعيد السيطرة على 7 قرى وبلدات في ريف إدلب

في إطار مواصلة الجيش العربي السوري لعملياته العسكرية في ريف إدلب، تمكن اليوم من استعادة السيطرة على المزيد من القرى والبلدات الاستراتيجية.



فبعد ساعات من استعادة السيطرة على مدينة كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي تمكن الجيش السوري من تحرير قرى وبلدات شنشراح وترملا ودير سنبل ومعرة المخص والبريج وخربة الويبدة وحسانة في منطقة معرة النعمان.



وبدأ الجيش السوري فوراً بتمشيط المناطق المحررة وتثبيت نقاط حماية له وتابع في الوقت ذاته عملياته على عدة محاور لملاحقة المجموعات المسلحة في القرى المجاورة.



وفي هذا السياق، أكد “المرصد” المعارض أن الجيش السوري تقدم خلال الساحات القليلة الماضية إلى مساحات واسعة في ريف إدلب وتمكن من استعادة أكثر من 30 بلدة وقرية خلال 60 ساعة فقط.