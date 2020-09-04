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خطوة سعودية لصالح الكيان الإسرائيلي و”نتنياهو” يصفها بـ”الاختراق الضخم”

رحّبت السعودية بمرور الطيران “الإسرائيلي” في أجوائها، وأعلنت عن موافقتها الرسمية على السماح لخطّ الطيران الثابت بين الكيان الإسرائيلي والإمارات بالمرور عبرها.

ونقلت وكالة “واس” السعودية أمس الأربعاء، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، أنه “صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، والمتضمّن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادِرة منها إلى الدول كافة”.

وتسهّل هذه الخطوة السعودية مهام خطّ الطيران المباشر بين “تل أبيب” وأبو ظبي كون العبور في الأجواء السعودية يُقصّر أمد الرحلة أكثر من 4 ساعات، ويُقلّل التكلفة المادية بالنسبة إلى المسافرين، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، اختراقاً ضخماً لصالح تل أبيب.

وجاء القرار السعودي الأخير بعيد لقاء جمع ولي العهد محمد بن سلمان، بمستشار الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وصهره، جاريد كوشنر، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها الأخير على دول الخليج لدفعها إلى أن تحذو حذو الإمارات.

ويأتي هذا الإعلان من هيئة الطيران السعودية، بعدما نفت مسبقاً أن تكون السعودية قد سمحت بمرور أي رحلات طيران عبر أجوائها بين الهند والكيان الإسرائيلي، زاعمة أن السعودية تفرض حظراً على مرور جميع الطائرات المغادرة من الكيان الإسرائيلي أو المتجهة إليه عبر أجوائها.
 