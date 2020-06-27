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خطوبة تودي بحياة شاب في السويداء

أقدم شاب على الانتحار، يوم الخميس، بإطلاق النار على نفسه، بعد فسخ خطوبته في محافظة السويداء وفقا لوسائل إعلام محلية .

وذكرت أن الشاب ل.ع، توفي داخل منزله الكائن في قرية مفعلة بريف السويداء، إثر اصابته بطلق ناري بالرأس، من بندقية كانت بحوزته، فجر الخميس 25/6/2020.

وأكدت أن الشاب قضى منتحراً وفقاً لمصادر محلية وطبية، وأنه كان يتمتع بسمعة حسنة في بلدته، حيث نقل عن بعض رفاقه أنه عانى من ضغوطات نفسية بعد انفصال خطيبته عنه.

ولفت مصدر طبي إلى أن تقرير الطبيب الشرعي حدد سبب الوفاة، بتعرض الضحية لطلق ناري من مسافة قريبة جداً، مؤكداً أن تفاصيل الواقعة تشير إلى انتحاره، فيما قال أحد أقاربه أن الشاب أخطأ استخدام السلاح ولم يكن ينوي الانتحار.

 



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