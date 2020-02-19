خطوات سحرية توصلكم للثراء.. تعلموها الأن!

توماس أديسون الرجل الذي أضاء العالم، هنري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات، ثيودور روزفلت الرئيس الأمريكي، إلمر غيتس عالم ومخترع، لا بدَّ أنك تتساءل ما الذي يجمع هؤلاء في سطر واحد؟



هؤلاء وغيرهم كانوا رجال أعمال ومتفوقين في مجالاتهم وموضوع دراسة تحليلية دامت لأكثر من عشرين سنة في منتصف القرن الماضي بأمريكا قام بها مراسل صحفي يدعى نابليون هيل، والتي كانت ثمرتها كتاب في مجال تطوير تقنيات النجاح الشخصي يقال أن كل من يقرأه يصبح غنيًا مهما بلغت درجة فقره! أمر عجيب!



نعم إنه كذلك، كتاب ولكنه أشبه بمصباح علاء الدين السحري، الأمر ليس مبالغ فيه فعلًا بالنسبة لكتاب حقق أكبر نسبة مبيعات وبالضبط أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم منذ أول إصدار له في سنة 1937 إلى يومنا هذا، ساعد الملايين من الناس ولعب دور الحجر الأساس في بناء حياة العديد من الأثرياء والناجحين، من بينهم المحاضر الكندي العالمي بوب بروكتور Bob Proctor.





عملية التأليف لم تتم في سنة أو سنتين بل استمرت العمر بأكمله أفناه هذا الصحفي الشاب في البحث والتنقيب عن الأسباب الكامنة وراء عدم تحقيق العديد من الأشخاص النجاح المالي والحرية الاقتصادية، وكان هذا البحث في إطار مهمة كُلِف بها لكتابة سلسلة من قصص نجاح رجال أعمال عصاميين وأثرياء مشهورين بلغ عددهم الخمسمائة من ضمنهم من تم ذكرهم سابقًا.



تطلبت الدراسة إجراء حوارات شخصية مع بعضهم لاكتشاف صيغة سحرية وعملية في آن واحد للنجاح يستطيع أن يستخدمها الشخص العادي ليجد طريقه نحو الثراء، فتعرف على رجل أعمال ناجح في مجال الصناعة أندرو كارنيجي Andrew Carnegie، معروف عنه إلى جانب ذلك حبه لفعل الخير والإحسان للفقراء، ساعده في صياغة أفكاره واستفاد من تجاربه وتعاملاته مع أيقونات الأعمال والمشاريع الناجحة الذين بدأوا رحلتهم من الصفر، ليصبح لاحقًا مستشاره الشخصي وأمين أسراره، أسرار كتاب “فكر وانمو ثريًا” Think and Grow Rich.



من هو نابليون هيل باختصار ..



ولد نابليون هيل في كوخ من غرفة واحدة في مقاطعة فرجينيا بأمريكا سنة 1883، فقد والدته في ربيعه العاشر وتزوج والده بعد ذلك بفترة، ليترعرع كشاب ثائر على كل شيء، قاوم كل الصعاب وتجاوز تلك الظروف غير المواتية لخلق الإبداع، فحَوّل مسعى حياته للإيمان بفكرة، تحولت إلى مرجع وفلسفة عالمية للنجاح. لا يتمحور هذا المؤلَّف حول نظريات لربح المال وطرق سهلة أو سريعة للاستغناء كما قد يظن البعض! إنما هو عمل رائع انطلق من تجارب من واقع الحياة الصعب ليُعرِّف ويحدد أحسن المناهج وأكثرها فعالية لعيش حياة متكاملة حيث الرخاء المادي جزء منها.

قالوا عن الكتاب…

هذه بعض أقوال وآراء لأشخاص معروفين اطلعوا على الكتاب:



قال مهندس ومخترع ورفيق توماس إديسون “دكتور ميلر ريس هوتشيسن”: «هذه ليست رواية، إنه منهاج حول الإنجاز الفردي الذي جاء كنتاج من تجارب المئات من أنجح رجال أمريكا، يجب أن يُدرس، يُستوعب، ويُتَأمّل».



وقال “جورج إيستمان” مؤسس شركة كوداك Kodak لمعدات التصوير: «أعرف أنك تسدي العالم معروفاً بقانونك عن النجاح».



وقال مؤلف الكتاب بنفسه: «هل لي أن أقدم اقتراحاً وجيزاً قد يوفر الدليل الذي سيُعرف به هذا السر؟ إنه كل الإنجازات، كل الثروات المكتسبة، بدايتها تتمثل في فكرة!».



ثلاثة عشر سراً من أسرار الأثرياء



لم يركز نابليون هيل في تطبيقاته العملية لعيش حياة مليئة بالإنجاز على مفهوم المال أو الغنى أو الأسهم، بل على الحواجز النفسية التي تمنع أغلبنا من بلوغ أهدافه والتحرر من الإكراهات الاقتصادية التي نتخذها حجة لتقبل أوضاعنا بانهزامية وعدم المقاومة و الإيمان بقدرتنا وقوتنا على خلق المستحيل. هذه التطبيقات مازالت صالحة في عصرنا بل وأصبح استخدامها والعمل على إنجاحها أسهل بكثير حيث أصبحت المعلومات والدروس و التدريبات متاحة لأي منا تقريباً، على الأقل لمن يسعى لها، ووفرت لنا تكنولوجيا التواصل أبعد مما نتخيل.



وفيما يلي اختصار لخطوات نابليون هيل و أسراره عن الثراء:



1- الرغبة الشديدة في بلوغ الهدف وتصوره هي أول خطوة نحو الإنجاز.



2- الإيمان بقدرتك على الوصول لمبتغاك، فطريقة تفكيرك هي من تحدد نجاحك، والاعتقاد بثقة في قدراتك يزيل إحساسك بالمحدودية.



3- الحوار الذاتي والخطابات التي تستعملها أثناء حوارك مع نفسك يجب أن تكون إيجابية وتركز على تصورك وقدرتك على الوصول لهدفك.



4- التعلم واكتساب التجربة والمهارات المتخصصة في المجال الذي تريد أن تنجز فيه، ففي العلم كل احتمالات القوة.



5- التخيل الإبداعي للنجاح و تصور كل تفاصيله في ذهنك.



6- بعد تخيلك لنجاحك، عليك أن تبدأ بأول خطواتك الفعلية لتحقيق ذلك عن طريق وضع خطة منظمة.



7- اهزم عادة الكسل والمماطلة القاتلة وكن حاسماً في قرارتك.



8- الإصرار و الثبات، لا تتوقف مهما حصل حتى تحصل على ما تريد.



9- تحدث هيل عن قوة العقل المدبر في إشارة إلى ضرورة أن تُحيط نفسك بأصدقاء أو زملاء عمل يشاركونك نفس الرؤية المستقبلية ويؤمنون بمعتقداتك .



10- اتّخذ لنفسك شريك حياة يؤمن بك ويشجعك ويبادلك مشاعر الحب والاحترام، لأن ذلك سيخلق لك توازنا عاطفياً ويعطيك شحنة ودافعاً أكبر للمثابرة والتركيز ويعزز قدرتك الإبداعية.



11- تخلص من الأحاسيس والأفكار السلبية تجاه نفسك، واقعك والآخرين، واحرص على غرس أفكار و تصورات إيجابية في عقلك اللاواعي.



12- تأكد أن الأشخاص الذين يُحيطون بك إيجابيون في تطلعاتهم للحياة والأفراد ويحملون وعياً ونضجا وذكاء ابتكاري لأن ذلك سوف يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمط تفكيرك.



13- أخيراً، الحاسة السادسة أو الحدس و هي مهارة لا تظهر لديك إلا بعد إتقان للتطبيقات السابقة، حيث ستتعلم كيف ومتى تتفادى المخاطر وتنقض على الفرص المواتية لإنجاح رؤيتك، أي أن تكون قد بلغت من الحكمة والقدرة على التحليل ما يمنحك عيناً ثاقبة حيال الأمور.



اختصار خطوات نابليون هيل نحو الثراء بشكل وجيز لا يعطي الكتاب حقه، لأن كل خطوة تمت الإشارة إليها هي موجودة في الكتاب بصورة أكثر تدقيقًا ووصفًا للطريقة المثلى لتطبيقها مع ربط ذلك بتجربة شخصية ومُجربة من وقائع وأحداث حياة خمسمائة من أيقونات النجاح والتطور الذاتي الذين صنعوا أنفسهم من لا شيء. ومهما كان هدفك في الحياة فإن الاطّلاع الكامل على تُحفة من تحف المؤلف والمحاضر العالمي نابليون هيل ستكشف لك عن فلسفة حياة متكاملة المعالم، لأننا نستحق الأفضل.



المصدر: كتاب Think and Grow Rich



اراجيك