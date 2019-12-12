خصائص النمو العقلي عند البنات

النمو العقلي أو التطور المعرفي، يعني نمو قدرة الطفل على التفكير والعقل، يحدث هذا النمو بشكل مختلف من سن 6 إلى 12، ومن 12 إلى 18 عامًا. وبحسب الدكتورة ابتهاج طلبة، الخبيرة التربوية والنفسية، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 سنة يطورون القدرة على التفكير بطرق ملموسة، تسمى هذه الأشياء بالخرسانة لأنها تتم حول الأشياء والأحداث، يتضمن ذلك معرفة كيفية الجمع والطرح والأبجديات والقدرة على تغيير الأشياء والكائنات مختلف القدرات الأخرى.



في المرحلة الأولى من فترة المراهقة، تظهر تغيرات النمو العقلي والمعرفي لدى البنات في الآتي:



ــــــ تستخدم التفكير الأكثر تعقيدًا والذي يركز على اتخاذ القرارات الشخصية في المدرسة والمنزل.



ــــــ تبدأ في إظهار استخدام العمليات المنطقية الرسمية في العمل المدرسي.



ـــــ تبدأ تشكك في معايير السلطة والمجتمع.



ـــــ تبدأ في تشكيل والتعبير عن أفكارها وآرائها الخاصة حول العديد من المواضيع، قد تسمع طفلك يتحدث عن الألعاب الرياضية أو المجموعات التي يفضلها، وما هي أنواع المظهر الشخصي الجذاب؟ وما هي قواعد الوالدين التي يجب تغييرها؟.



النمو العقلي عند البنات في المراهقة المتوسطة



المرحلة الأولى من المراهقة



ــــ يكون لديها بعض الخبرة في استخدام عمليات التفكير الأكثر تعقيدًا.



ـــــ توسع التفكير ليشمل المزيد من المخاوف الفلسفية والمستقبلية.



ـــــ في كثير من الأحيان تسأل وتحلل على نطاق أوسع.



ـــــ تفكر وتبدأ في تشكيل مدونة السلوك الخاصة بها، على سبيل المثال ما الذي أعتقد أنه صحيح؟.



ــــ تفكر في الاحتمالات المختلفة وتبدأ في تطوير هويتها الخاصة، على سبيل المثال من أنا؟.



ــــ تفكر وتبدأ في التفكير بشكل منظم في الأهداف المستقبلية المحتملة، على سبيل المثال ماذا أريد؟.



ــــ تفكر وتبدأ في وضع خططها الخاصة.



ــــ تبدأ التفكير على المدى الطويل.



ــــ تستخدم التفكير المنهجي وتبدأ في التأثير على العلاقات مع الآخرين.



النمو العقلي عند البنات في المراهقة المتأخرة



في المرحلة الأخيرة من فترة المراهقة، يكون لدى المراهقة غالباً التطورات الآتية:



ـــــ تستخدم التفكير المعقد للتركيز على مفاهيم ذاتية أقل، وصنع القرار الشخصي.



ـــــ لديها أفكار متزايدة حول مفاهيم عالمية أكثر مثل العدالة والتاريخ والسياسة والوطنية.



ـــــ غالبًا ما تطور وجهات نظر مثالية حول مواضيع أو مخاوف محددة.



ـــــ قد تناقش وتطوّر عدم التسامح مع الآراء المعارضة.



ــــــ تبدأ التركيز على التفكير في اتخاذ القرارات المهنية.



ـــــ تبدأ التركيز على التفكير في دورها الناشئ في مجتمع الكبار.